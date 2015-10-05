Строительство в Украине подорожало почти на треть

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 28%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР по итогам 8 месяцев 2015 года зафиксировано во всех сферах строительства.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 36%, а также других инженерных сооружений – на 33,1%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения жилых домов – на 25,8%.

При этом стоимость СМР в августе 2015 года по сравнению с июлем снизилась на 0,2% (в июле рост по отношению к июню составил 0,3%).

В Госстате отметили, что наибольшее снижение цен на СМР в августе зафиксировано возведения других инженерных сооружений – на 1,4%. При этом, в сфере строительства жилых домов цены выросли на 0,3%.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы (СМР) по итогам первых 7 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 28,4%. По данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 28,2%, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросли на 9,5%.