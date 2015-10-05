Земельный кадастр Украины обещают заполнить в течение 2-3 лет

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) планирует обработать и внести в Государственный земельный кадастр Украины (ГЗК) всю недостающую информацию о земельных участках в течение 2 - 3 лет.

Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник сообщил глава ведомства Максим Мартынюк.

«Если экстраполировать предыдущие темпы, то два-три года - и будет наполненность кадастра близка к 100%», - сказал Мартынюк, напомнив, что на сегодняшний день земельный кадастр заполнен на 60%.

По его словам, наибольший процент оформленной и внесенной в кадастр информации касается преимущественно городов, тогда как сведения о большинстве земельных участков, которые расположены в сельской местности и особенно в лесах, практически отсутствуют.

«Что не обработано точно – так это леса. Там, где большие площади лесов – там соответственно меньший процент информации, который содержится в кадастре», - уточнил Мартынюк.

Как сообщал УНИАН, по словам Мартынюка, для завершения инвентаризации земель необходимо порядка 2,5 млрд грн, которые ведомство планирует привлечь у международных организаций.

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При этом, 23 сентября в ходе выездного заседания Кабинета министров Украины, глава правительства Арсений Яценюк подчеркнул, что заполнение земельного кадастра наряду с усовершенствованием нормативно-правовой базы является одним из условий запуска полноценного рынка земли в Украине.