Украинцам открыли доступ к реестру собственников земельных участков

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в рамках реформирования системы земельных отношений с сегодняшнего дня, 6 октября, открывает в Интернете свободный доступ к реестру собственников земельных участков, а также запускает онлайн-услугу заказа выписки о нормативно-денежной оценке земли.

Информация о собственниках земельных участков будет предоставляться, опираясь на данные базы Государственного реестра вещных прав, поэтому в открытом доступе также будет информация о том, передан участок в аренду или нет.

На сегодняшний день в реестр внесено чуть более 60% всех земельных участков Украины.

Также ведомство внедрило онлайн-услугу заказа выписки о нормативно-денежной оценке земли. Получить такую выписку гражданин Украины сможет, оформив соответствующий запрос на сайте ведомства. При этом, согласно действующему законодательству, такой документ предоставляется исключительно в бумажном виде, поэтому получить выписку заявитель может в одном из 660 центров предоставления административных услуг через 3 дня после регистрации запроса на сайте.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября правительство утвердило постановление «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабинета министров Украины относительно обнародования ведомостей о субъектах вещных прав на земельные участки», обеспечив тем самым возможность открытия с 6 октября 2015 года доступа к системе государственного земельного кадастра.

Вместе с тем, по словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, всех собственников земельных участков будут уведомлять, кто запрашивает информацию о них.

Кроме того, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в рамках децентрализации и борьбы с коррупцией планирует до конца 2015 года запустить электронный сервис по предоставлению самых популярных административных услуг, а к концу 2016 года перевести в электронный формат все услуги.