В России засекретят данные о владельцах вилл, яхт и самолетов

Федеральная служба безопасности РФ внесла в правительство законопроект, предлагающий засекретить данные о владельцах недвижимости, самолетов и судов, пишет РБК.

Доступ к этим данным, кроме самих правообладателей и их представителей, получат только «компетентные государственные органы».

В понедельник, 5 октября, этот проект поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности, рассказали участник заседания и два источника, знакомые с его результатами. Теперь законопроект должен быть рассмотрен на заседании правительства, после чего отправится в Госдуму.

Сейчас сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и сделок с ним находятся в открытом доступе — любой человек может их запросить. ФСБ предлагает закрыть общий доступ ко всем этим сведениям, включая персональные данные владельцев недвижимости.

Эта инициатива может затруднить доступ к информации об истинных владельцах недвижимости, «в частности коррумпированных чиновниках», считает директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. Он предположил, что это может быть связано с выявленной у экс-главы ФСБ Николая Патрушева недвижимостью в Серебряном бору стоимостью около 1,1 млрд руб.

По словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, те, кто хотел сохранить анонимность в вопросе владения собственностью, раньше оформляли объекты на офшорные компании, но теперь в отношении некоторых из них это невозможно в связи с деофшоризацией и санкциями Запада.

Поправки ФСБ сохранят конфиденциальность такой информации, которая может иметь общественный резонанс. Например, выписки из ЕГРП часто приводит в своих расследованиях Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, а в случае принятия законопроекта это станет невозможно.

Среди громких расследований Фонда Навального - дом жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По данным ФБК, Татьяна Навка владеет домом и участком в поселке «Третья охота» на Новорижском шоссе в Подмосковье, где стоимость одной сотки земли начинается от $60 тыс. Речь идет о доме площадью 779,2 кв. м и двух участках общей площадью 9373 кв. м. Всю стоимость недвижимости Навальный оценил в $15,6 млн.