Продажи столичного жилья в сентябре выросли на 2,5%

Объем капиталовложений в жилую недвижимость Киева по сделкам столичных агентств недвижимости "Благовест" и Park Lane, входящих в корпорацию First Realty Group, в сентябре 2015 года по сравнению с прошлым месяцем увеличился на 2,5% и составил 21,2 миллиона долларов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба агентства "Благовест".

Согласно сообщению, сегмент жилой недвижимости стоимостью до 50 тысяч долларов в сентябре занял долю в 31% от общего количества сделок. В этой категории приобретались преимущественно 1-комнатные квартиры в основном в Деснянском, Днепровском и Святошинском районах столицы.

Также эксперты отмечают сохранение тенденции приобретения недорогих земельных участков, которая, по прогнозам аналитиков, закрепится на ближайшие один-два года.

В компании также сообщили, что на сегмент жилой недвижимости стоимостью 50-100 тысяч долларов в сентябре пришлось 46% от общего количества сделок. Здесь продавались преимущественно 2-3-комнатные квартиры во всех районах столицы. Большой процент продаж был отмечен в Дарницком, Голосеевском, Печерском, Святошинском и Оболонском районах.

По данным "Благовеста", категория 100-250 тысяч долларов в отчетном периоде составила 23% от общего количества сделок. Наиболее дорогостоящим объектом, реализованным в сентябре в рамках этого сегмента, стали 3-комнатные апартаменты площадью 105 квадратных метров по ул. Панаса Мирного (Печерский район), на 28-м этаже нового дома, с видом на улицы старого Печерска. Данный объект был продан за 232 тысячи долларов.

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Как сообщал УНИАН, объем капиталовложений в жилую недвижимость Киева по сделкам столичных агентств недвижимости "Благовест" и Park Lane, входящих в корпорацию First Realty Group, в августе 2015 года составил 20,7 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Корпорация First Realty Group основана в 2006 году. В нее входят столичные агентства недвижимости "Благовест" и Park Lane. Агентство недвижимости "Благовест" основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 9 филиалов агентства. Агентство недвижимости Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 году. На сегодняшний день в стране работает 6 филиалов компании.