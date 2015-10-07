Оккупанты Крыма хотят срочно распродать около 30 разорившихся санаториев

В оккупированном Россией Крыму около 30 "национализированных" объектов санаторно-курортного комплекса планируется отдать в аренду инвесторам или продать уже до конца 2015 года, передают "Новости Крыма".

Как заявил нелегитимный председатель "Комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексей Черняк, эти предприятия сейчас практически не работают и «тянут на дно» все показатели. Также есть объекты, которые «держатся на плаву из последних сил», но их загрузка составляет 30-40%. «Чем быстрее мы отдадим их под инвестроекты или продадим, тем скорее показатели выпрямятся, потому что большинство сохранило свои коллективы», – сказал Черняк.

Читайте такжеМинские договоренности не касаются Крыма - КабминОн также добавил, что 60,5% из 116 "национализированных" санаториев и пансионатов находятся в удовлетворительном состоянии, а 6,5% – в неудовлетворительном. В частности, объекты нуждаются в капитальном ремонте, обновлении медицинского оборудования и восстановлении берегоукрепительных сооружений.

Черняк уточнил, что самое тяжелое состояние сейчас у детского оздоровительного центра «Космос», детского оздоровительного центра «Черноморье», Крымского республиканского клинического центра физиотерапии и пульманологии, пансионатов «Изумруд» и «Полет». Тем не менее, по этим объектам уже поступают предложения от инвесторов.