Субсидии на оплату коммунальных услуг получают более 10 миллионов украинцев

В Украине более 10 млн граждан уже получают субсидии на оплату коммунальных услуг, еще 1 млн граждан начнут получать субсидии в ближайшее время, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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"Система предоставления субсидий движется вперед. Люди увидели, что назначенная субсидия компенсирует расходы домохозяйств, – сказал Яценюк. – Начинали мы в прошлом году с 450 тыс. домохозяйств. Это 1,2 млн граждан. На сегодня 3,3 млн домохозяйств получили субсидию от государства. Это более 10 млн граждан. И мы ожидаем, что до начала отопительного сезона еще 1 млн граждан смогут получить субсидию".

При этом глава правительства сообщил, что Кабмин готов премировать работников социальных служб и "Укрпочты", участвующих в системе предоставления субсидий.

"И любые попытки сорвать программу субсидий и забрать у граждан средства, обречены на поражение. У нас есть 24,5 млрд грн, и мы и дальше будем оформлять субсидии. А все газовые олигархи проиграют в войне против граждан Украины", - подчеркнул Яценюк.

Добавим, на сегодняшнем заседании премьер также анонсировал создание украинско-немецкой торговой палаты.