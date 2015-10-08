Парламент намерен распространить спецконфискацию на все преступления

За это решение (№2541а) проголосовали 229 депутатов из 316 зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отметил министр юстиции Павел Петренко, вопрос спецконфискации должен быть применен к умышленным преступлениям, а не только к коррупционным. "Почему лица, которые совершили тяжкие умышленные преступления, связанные с сепаратизмом, с посягательством на территориальную целостность, должны избегать спецконфискации?", - сказал он и добавил, что законопроект регулирует этот вопрос.

Так, в Уголовном кодексе предусматривается установить, что специальная конфискация состоит в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и иного имущества в случаях, определенных этим Кодексом, при условии совершения какого-либо преступления или общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, независимо от того, предусмотрена ли такая мера уголовно-правового характера в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего Кодекса.

На сегодняшний день в уголовном судопроизводстве специальная конфискация применяется исключительно за активное и пассивное взяточничество (статьи 354, 368, 368-3, 368-4, 369 Уголовного кодекса, злоупотребление полномочиями (ст. 364, 364-1, 365-2 УК), незаконное обогащение (статья 368-2 УК) и злоупотребление влиянием (статья 369-2 УК).

В Особенной части Кодекса речь идет, в частности, о преступлениях против основ национальной безопасности Украины; против жизни и здоровья личности; против свободы, чести и достоинства личности; против избирательных, трудовых и других личных прав и свобода человека и гражданина; против собственности; в сфере хозяйственной деятельности; против окружающей среды; преступления в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации; преступления против правосудия и военные преступления, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Законопроектом определяется, что деньги, ценности и иное имущество, указанные в статье по поводу случаев применения специальной конфискации, переданные лицом, совершившим преступление или общественно опасное деяние, содержащее признаки преступления, предусмотренного настоящим Кодексом, другому физическому или юридическому лицу, подлежат специальной конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что такое имущество получено в результате совершения какого-либо преступления или общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, независимо от того, предусмотрена ли такая мера уголовно-правового характера в санкции статьи (санкции части статьи) Особенной части настоящего Кодекса.

Специальная конфискация не будет применяться в случае совершения лицом неосторожного преступления.

В Гражданском кодексе предполагается установить, что добросовестным приобретателем не может быть лицо, которое приобрело имущество и при этом знало или, исходя из обстоятельств приобретения, должно было знать, что такое имущество: получено в результате совершения преступления и/или является доходами от такого имущества; предназначалось (использовалось) для склонения лица к совершению преступления, финансирования и/или материального обеспечения преступления или вознаграждения за его совершение; было предметом преступления; было найдено, изготовлено, приспособлено или использовано как средство или орудие совершения преступления.

Согласно законопроекту, к лицу может быть применено лишение права собственности на имущество по решению суда за совершение правонарушения (конфискация) и (или) специальная конфискация в случаях, установленных законом.

Конфискованное имущество переходит в собственность государства безвозмездно. Объем и порядок конфискации имущества и (или) специальной конфискации устанавливаются законом.