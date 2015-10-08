ВР дала ход закону о спецконфискации имущества

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 232 из 319 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Это было повторное голосование, поскольку при первом голосовании не было необходимых 226 голосов. Тогда проголосовали «за» всего 210 депутатов.

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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман сообщил, что будет создана рабочая группа с представителями правительства для доработки данного законопроекта.

Министр юстиции Павел Петренко отметил, что данный законопроект «предусматривает новые механизмы для наших обновленных антикоррупционных органов по спецконфискации и аресту». По его словам, не соответствуют действительности опасения, которые высказывались в комитете и в кулуарах ВР, что «эти законы позволяют без решения или приговора суда провести спецконфискацию, и что эти законы могут иногда быть использованы для того, чтобы отобрать чужое имущество».

«Таких положений в этих законах нет. Эти законы дают возможность правоохранительным органам в рамках расследования уголовных коррупционных дел наложить арест на имущество. Например, государственное предприятие через подставные компании выводит в оффшоры средства, но нет конкретного фигуранта на начало рассмотрения дела, кто является конечным владельцем этих средств, но у следствия есть обоснованные доказательства того, что эти средства были выведены с нарушением процедуры и были украдены. Следователь, согласно этим законам, будет иметь право наложить на эти средства только арест через соответствующее судебное решение с тем, чтобы они не были выведены дальше и не были утрачены для украинского государства и бюджета», - отметил Петренко.

Он напомнил, что в соответствии с нынешним законодательством, такой арест средств нельзя осуществить, потому что нет конкретного подозреваемого.

Председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что комитет предлагает отклонить данный законопроект. Он отметил, что члены комитета «отметили, что доработке подлежат положения законопроекта, которыми, во-первых, предоставляется возможность применить арест имущества любого лица, обосновывая это тем, что оно связано с уголовным правонарушением или лицом, которое подозревается или обвиняется в преступлении, и, во-вторых, вводится упрощенный порядок ареста имущества на основании любых сведений, которые свидетельствуют о наличии такого имущества во владении, пользовании или распоряжении лицом».

Данным законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины в статьи 170 – 173, 236, 2971 УПК, а именно предоставить возможность налагать арест на имущество любых лиц, если оно может быть использовано в качестве доказательства по уголовному производству, или в отношении него может быть применена специальная конфискация.

Им разрешается обеспечить возмещение ущерба, причиненного уголовным правонарушением, а также взыскание в доход государства неправомерной выгоды, которая получена или могла быть получена юридическим лицом; унифицировать перечень объектов, на которые может быть наложен арест; установить различную степень доказательства соответствующих обстоятельств для наложения ареста на имущество в зависимости от его цели; предоставить возможность разграничивать понятия «размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением» и «размер гражданского иска».

Законопроект позволяет уменьшать по предложению следователя, прокурора или гражданского истца срок, необходимый для устранения недостатков ходатайства об аресте имущества; конкретизировать процессуальный статус имущества, изъятого во время обыска; предусмотреть возможность осуществления специального досудебного расследования в отношении других, кроме предусмотренных частью второй статьи 297-1 УПК преступлений, при условии, что они расследуются в одном уголовном производстве, а выделение материалов в отношении них может негативно повлиять на полноту досудебного расследования и судебного разбирательства.

Как сказано в пояснительной записке, данный законопроект необходим для выполнения второй фазы Плана действий по либерализации ЕС, в частности, для введения безвизового режима с ЕС.