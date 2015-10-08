Украинцам раскроют информацию о формировании тарифов на коммунальные услуги

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу президентский проект закона «Об особенностях доступа к информации в сферах снабжения электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода» (№2505а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 256 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

«Законопроектом предлагается на законодательном уровне утвердить механизм реализации права потребителей на свободный доступ к информации на рынках энергетики и коммунальных услуг», - сказал представитель президента Украины в Верховной Раде Степан Кубив.

Он также сообщил, что принятие этого закона позволяет обеспечить беспрепятственное и бесплатное получение информации о целом ряде данных, касающихся цен и тарифов на ресурсы, их качества, реальных объемов потребления и другой информации, например, об инвестиционных программах, источниках их финансирования, привлеченных кредитах и их целевом использовании в данной отрасли.

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Кубив уточнил, что данный законопроект позволяет открыть доступ к данным о предоставлении населению тепловых, водных и энергетических ресурсов и призван способствовать обеспечению прозрачности в деятельности субъектов хозяйствования.

Согласно пояснительной записке, реализация данного закона не требует дополнительных расходов из госбюджета.

Справка УНИАН. Данный законопроект был внесен в Верховную Раду президентом Украины и был зарегистрирован на сайте парламента 14 августа 2015 года.