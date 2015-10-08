Кабмин нашел 10,6 миллиона на компенсацию процентов по программе "доступное жилье"

Кабинет министров Украины, в рамках разработанного Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегионом) проекта распоряжения "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год", планирует направить 10,6 миллиона гривень на компенсацию процентов по кредитам, предоставленным гражданам в рамках бюджетной программы "Доступное жилье".

Как сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на вице-премьер-министра Геннадия Зубко, эти средства правительство планирует направить на частичную компенсацию около 4 тысяч кредитов.

"Мы провели инвентаризацию действующих договоров и обнаружили, что для компенсации государственных обязательств по кредитам нужно не более 10,5 миллиона гривень. Такие средства у государства есть", - цитирует Зубко пресс- служба министерства.

По словам Зубко, экономия средств в размере более 10 миллионов гривень возникла за счет досрочного погашения заемщиками банковских кредитов по другой госпрограмме – "Удешевление стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий".

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Как сообщал УНИАН, на финансирование государственных программ по обеспечению граждан доступным жильем в госбюджете на 2015 год предусмотрено 187,36 миллиона гривень. Соответствующие расходы заложены в закон "О государственном бюджете Украины на 2015 год".

Согласно документу, наибольшая сумма предусмотрена на программу удешевления стоимости ипотечных кредитов (13/3) – 93,25 миллиона гривень. На программу льготного кредитования молодежи в госбюджете заложено 49,26 миллиона гривень. На увеличение уставного капитала Госфонда содействия молодежному жилищному строительству, согласно закону о госбюджете, будет направлено 38 миллионов гривень, еще 6,85 миллиона гривень будет выделено на финансовую поддержку данного учреждения. При этом средства на программу строительства доступного жилья (70/30) в госбюджете не предусмотрены.