Минрегион уверяет, что жилищный сектор готов к зиме практически на 100%

Техническая готовность украинских предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона по состоянию на 1 октября составляет 99,81%, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на заместителя главы министерства Эдуарда Кругляка.

"По состоянию на 1 октября, согласно результатам проверок и отчетов областных городских государственных администраций, имеем следующие цифры: из запланированных 160,471 тысячи домов подготовлено к зиме 160,168 тысячи, или 99,81% от плана. Что касается подготовки к отопительному сезону объектов социальной сферы, то из 37,976 тысячи школ, детских садов и объектов здравоохранения готово 37,959 тысячи объектов", - цитирует пресс служба Кругляка.

Замминистра добавил, что в рамках подготовки к зиме также проводится ремонт дорог.

"В областях капитально отремонтировано 3,9 миллиона квадратных метров дорожного покрытия улиц и дорог, а это более 90% из запланированного объема", - сказал Кругляк.

Также, по его словам, для работы в зимний период министерство подготовило 5,8 тысячи спецтехники, 157,4 тысячи шанцевых инструментов, а также завезло более 839 тонн посыпочного материала и реагентов.

Он также сообщил, что тепловое и водопроводно-канализационное хозяйство также готово к зиме.

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Как сообщал УНИАН, по словам экспертов, ситуация с подготовкой жилищно-коммунального хозяйства страны к отопительному сезону является критической из-за аварийного состояния большинства тепловых сетей. Согласно информации Минрегиона, общая протяженность ветхих и аварийных тепловых сетей на начало 2015 года составляла почти 20% от общего количества теплосетей страны, или 4,8 тысячи километров. При этом потери тепла в сетях по итогам 2014 года составили 14,7% выработанной в стране тепловой энергии. По подсчетам Минрегиона, общая сумма необходимых средств на их замену превышала 10,5 миллиарда гривень (по ценам 2013 года, без учета валютных колебаний и инфляционных процессов). К началу нового отопительного сезона в Украине планировалось заменить лишь 316,1 километра тепловых сетей.

Кроме того, по состоянию на конец сентября запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляли 1,8 миллиона тонн, в то время как для успешного прохождения отопительного сезона требуется 3,2 миллиона тонн, а газа – 15,517 миллиарда кубометров из необходимых 19 миллиарда кубометров.

В связи с этим ряд экспертов высказывают мнение, что успешное прохождение предстоящего отопительного сезона будет полностью зависеть от погодных условий, так как в случае холодной зимы Украине попросту может не хватить необходимого количества ресурсов.

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Справка УНИАН. По словам мэра Киева Виталия Кличко, отопительный сезон в столице начнется 10 октября, но для запуска тепла во всех жилых домах необходимо порядка 5-7 дней.