Во Львове начался отопительный сезон

16:44, 09 октября 2015
Недвижимость
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Согласно сообщению, подача теплоносителей бюджетным учреждениям, больницам и детским садам начата на основе их писем-обращений с 8 октября.

Во Львове начался отопительный сезон / Фото УНИАН

Во Львове сегодня начался отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее распоряжение сегодня, 9 октября, подписал городской голова Львова Андрей Садовый в связи с понижением температуры воздуха.

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Согласно сообщению, подача теплоносителей бюджетным учреждениям, больницам и детским садам начата на основе их писем-обращений с 8 октября.

Сегодня отопительный сезон начнется для всех категорий потребителей.

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