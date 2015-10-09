Во Львове начался отопительный сезон

Во Львове сегодня начался отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее распоряжение сегодня, 9 октября, подписал городской голова Львова Андрей Садовый в связи с понижением температуры воздуха.

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Согласно сообщению, подача теплоносителей бюджетным учреждениям, больницам и детским садам начата на основе их писем-обращений с 8 октября.

Сегодня отопительный сезон начнется для всех категорий потребителей.