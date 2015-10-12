В Греции треть владельцев недвижимости не может заплатить налоги на жилье

Трое из десяти домовладельцев в стране не смогут заплатить налоги на недвижимость в 2015 году. В то же самое время 40,5% съемщиков запаздывают с платежами за аренду жилья, сообщает Prian.ru со ссылкой на исследование компании Marc.

"Исследование-опрос проводилось с 29 сентября по 1 октября 2015 года в 805 домохозяйствах Греции. Оказалось, что каждый третий ипотечный заемщик испытывает трудности с оплатой кредита, несмотря на то, что 41% респондентов заявил о том, что им удалось реорганизовать платежи, чтобы ежемесячные расходы были меньше", - говорится в сообщении.

Согласно опросу, опрошенные считают, что в будущем запас жилья на рынке в четыре раза превысит спрос, и всего 4,5% респондентов рассматривают приобретение дома или квартиры в ближайшие три года. Целых 19% заявляют о том, что планируют продать недвижимость в ближайшие три года. Девять лет назад, в 2006 году, ситуация была диаметрально противоположная. Тогда 22,6% респондентов собирались купить жилье, и лишь 12,3% собирались его продать.

Около 50% респондентов считают, что цены на недвижимость, скорее всего, опустятся еще больше в ближайшие два-три года. А 31% опрошенных верит в стабильность стоимости жилья.

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Издание отмечает, что спад цен на квартиры в Греции во втором квартале 2015 года углубился.