Объемы новой офисной недвижимости в Киеве с начала года рухнули втрое

Объем ввода в эксплуатацию новых офисных площадей в Киеве в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года упал практически в три раза – до 36,1 тысячи квадратных метров.

Как сообщила УНИАН консалтинговая компания Jones Lang LaSalle (JLL) в Украине, в текущих условиях спроса на офисные помещения выход на рынок новых площадей в этом году больше не предвидится.

В компании отметили, что в III квартале 2015 года количество новых сделок на офисном рынке по сравнению со II кварталом сократилось на 25% и составило 32,2 тысячи квадратных метров.

При этом основная активность по-прежнему была связана с продлением договоров, в частности пересмотром условий аренды или переездами, тогда как сделки по расширению и выходу новых компаний на рынок были единичными.

По данным JLL, в общей сложности за три квартала 2015 года наибольшее количество офисных площадей арендовали компании сферы производства и IT компании – их доля в объеме закрытых сделок составила 38% и 33% соответственно. В III квартале 2015 года также заметно активизировался спрос со стороны компаний сферы торговли.

Также аналитики отмечают, что по состоянию на конец третьего квартала уровень вакантности столичных офисов впервые за последний год снизился на 0,3 п.п., но, несмотря на это, 26,2% площадей остаются невостребованными.

В компании уточнили, что незначительное сокращение доли свободных помещений наблюдалось во всех сегментах рынка. Так, в классе "А" за прошедший квартал вакантность снизилась на 0,4 п. п. – до 39,4%, в классе "В" – на 0,2 п. п., до 23,3%.

По данным консалтинговой компании, максимальная годовая базовая арендная ставка на рынке офисов столицы в третьем квартале осталась на уровне 350 долларов/квадратный метр, не изменившись по сравнению с показателем предыдущего квартала.

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Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2015 года в Киве было введено 25,5 тысячи квадратных метровкачественных офисных площадей, что почти в четыре раза уступает показателю аналогичного периода прошлого года, тогда было введено 100 тысяч квадратных метров.

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Справка УНИАН. Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные услуги в области недвижимости в 75 странах. Портфель компании составляет около 279 миллионов квадратных метров по всему миру, а годовой оборот - 4 миллиарда долларов.