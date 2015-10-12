В Николаеве начался отопительный сезон
18:29, 12 октября 2015Недвижимость
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Теплопоставляющие предприятия начиная с этого дня должны обеспечить пуск котельных для подачи тепла жителям города.
В Николаеве включили отопление / blog.fontanka.ru
В Николаеве сегодня начался отопительный сезон.
Как передает корреспондент УНИАН, решение начать отопительный сезон в жилом фонде исполком Николаевского городского совета принял 12 октября.
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"В связи со стабильным снижением среднесуточной температуры внешнего воздуха до +8 С° и ниже, с целью обеспечения теплом ... начать отопительный сезон на всех объектах жилого фонда, других объектах, а также для населения, которое пользуется природным газом для нужд отопления с 12 октября", - сказано в решении.
Теплопоставляющие предприятия начиная с этого дня должны обеспечить пуск котельных для подачи тепла жителям города.
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