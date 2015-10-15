Застройщики сокращают площадь жилья из-за падения покупательской способности украинцев

Падение покупательной способности украинцев заставляет застройщиков максимально сокращать площадь возводимого ими жилья, тем самым удешевляя его стоимость.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба консалтинговой компании City Development Solutions со ссылкой на директора по маркетингу Аллу Куценко.

"Застройщики стремятся к максимальному удешевлению проектов, как с точки зрения строительства и инженерии, так и с точки зрения будущего бюджета покупки. Соответственно, площадь квартир, предлагаемых на продажу, постоянно уменьшается. Это касается не только проектов бюджетного сегмента, но и престижного жилья", - цитирует Куценко пресс-служба компании.

По ее словам, в структуре предложения квартир все чаще появляются малометражные квартиры-студио с объединенной кухонной и жилой зонами. За последний год удельный вес таких квартир увеличился в 2 раза. И если ранее они проектировались в жилых домах класса эконом и комфорт, то уже в 2015 году студио начали проектировать и в объектах, позиционирующихся в классе бизнес.

"Появление квартир-студий площадью от 18 до 28 квадратных метров в проектах эконом класса позволяет минимизировать общий бюджет приобретения и уложиться в 350-450 тысяч гривень", - считает Куценко.

Она также уточнила, что на сегодняшний день основной спрос бюджетного сегмента приходится именно на однокомнатные квартиры и квартиры-студио.

Читайте такжеПокупка и продажа жилья в Киеве упали до уровня кризисного 2009 года

Как сообщал УНИАН, всего за 9 месяцев 2015 года рынок первичной жилой недвижимости пополнился 19 жилыми комплексами на 7,2 тысячи квартир. Среди нового предложения доминируют однокомнатные квартиры, удельный вес которых в новых объектах составляет около 49%. Двухкомнатные квартиры занимают почти 34% нового предложения, трехкомнатные — 16%.

При этом, по состоянию на 1 октября, диапазон цен в новых проектах на правом берегу на момент открытия продаж варьируется от 11 900 гривень/квадратный метр до 14 700 гривень/квадратный метр в комплексах эконом-класса, и от 16 800 гривень/квадратный метр до 21 000 грн/кв.м. в комплексах бизнес-класса. Новые проекты в левобережной части Киева предлагаются по цене от 13 100 гривень/квадратный метр до 18 500 гривень/квадратный метр.