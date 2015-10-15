В Черкассах начался отопительный сезон

В Черкассах сегодня, 15 октября, начался отопительный сезон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Черкасского горсовета, подключение жилого фонда Черкасс началось согласно распоряжению исполкома Черкасского горсовета.

Сегодня к отоплению подключили большинство черкасских домов. К завтрашнему дню отопление должно быть во всех домах Черкасс. Кроме того, сегодня уже отапливаются все больницы и поликлиники, школы и детсады.

Читайте такжеВ Киеве тепло почти в 73% жилых домов – "Киевэнерго"

Как сообщал УНИАН, в Черкассах 10 октября в больницах, школах и детсадах начался отопительный сезон, учитывая низкую среднесуточную температуру.

Справка УНИАН. В Черкассах насчитывается 961 дом коммунальной собственности с централизованным отоплением. В рамках подготовки к зиме были осуществлены ремонты 608 кровель, 555 отопительных систем, 229 систем горячего водоснабжения, 404 систем холодного водоснабжения и канализации, а еще – выполнена промывка внутридомовых систем отопления в 141 доме.