Украинцы с начала года заплатили 521 миллион налога на недвижимость

В январе-сентябре текущего года в государственный бюджет поступило 521 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 487,9 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, показатель выполнен на 114,9%.

По данным ГФС, в сентябре 2015 года в бюджет поступило 26,4 млн грн этого налога, индикативный показатель выполнен на 101,3%. По сравнению с сентябрем 2014 года поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, увеличились на 22,9 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2015 года вступил в силу закон об изменениях в Налоговый кодекс, согласно которому вводится налог на недвижимость (в размере от 0% до 2%) с квартир площадью более 60 кв. м и домов более 120 кв. м.