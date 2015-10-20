Госархстройинспекция: на трети украинских строек работают с нарушениями

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция) с начала года провела более 15 тыс. проверок соблюдения застройщиками градостроительного законодательства, по результатам которых выявила нарушения на 4,6 тыс. объектов, что составило почти 31% от проверенных ведомством строек, сообщили в ведомстве.

В Госархстройинспекции также отметили, что по результатам проверок ведомство оштрафовало недобросовестных застройщиков на сумму 69,6 млн грн. При этом больше всего нарушений было выявлено в Киевской, Одесской, Ривненской и Винницкой областях.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Госархстройинспекция провела более 31,3 тыс. проверок, по результатам которых взыскала штрафов на сумму 137,1 млн грн.

Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.