Столичное жилье с начала года подорожало более чем на треть – эксперты

Средняя стоимость 1 квадратный метр жилья в новостройках Киева в национальной валюте с начала года выросла на 38%, сообщает пресс-служба инвестиционно-девелоперской компании UDP со ссылкой на собственный аналитический отдел.

Как уточнили аналитики, в III квартале 2015 года гривневые цены на первичное жилье в Киеве выросли на 2,3%, а в долларовом эквиваленте – на 0,5%.

В UDP также считают, что наиболее "уязвимыми" к ценовым колебаниям в январе-октябре 2015 года были проекты эконом-класса, в то время как цены на элитную недвижимость почти не менялись, поскольку девелоперы в таких проектах не привязывают цену к доллару.

Аналитики компании в отчете также отмечают, что в целом по рынку в 2015 году количество сделок сократилось на 35% по сравнению с кризисным 2014 годом. Но уже в III квартале, вслед за ценовой стабилизацией, наблюдается рост сделок купли-продажи жилья. Так, согласно собственной статистики компании, в жилом проекте бизнес-класса "Новопечерские Липки" в настоящее время наблюдается активизация покупателей.

По словам руководителя отдела продаж ЖК "Новопечерские Липки" Виталия Медникова, с начала осени количество визитов в офис продаж увеличилась на 47%, по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. При этом плановый объем продаж за сентябрь-начало октября компания уже превысила на 53%.

Согласно прогнозам экспертов UDP, при относительной стабилизации экономической и политической ситуации в стране уже в 4 квартале этого года ожидается увеличение количества сделок по приобретению жилья, а также небольшой рост цен за квадратный метр.

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Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в сентябре 2015 года по сравнению с августом уменьшилась на 3,2% - до 23,3 тысячи гривень/квадратный метр, по сравнению с сентябрем 2014 года цены увеличились на 47,6%. В то время как за весь 2014 год стоимость квартир на "первичке" столицы выросла на 23,6% из-за девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего.