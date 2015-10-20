Субсидии на оплату комуслуг в январе-сентябре выросли в 13 раз

Жителям Украины в январе-сентябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 705,4 миллиона гривень, что на 649,5 миллиона гривень, или в 12,8 раза, больше, чем в январе-сентябре 2014 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 533,2 миллиона гривень, в сельской – 172,2 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-сентябре текущего года были назначены 3,2 миллиона семей, что составило 89,3% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 1,6 миллиона семей, в сельской – 817,2 тысячи семей. По сравнению с январем-сентябрем 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 2,6 миллиона, или в 5,4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 69,8% – до 143,8 гривни.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ивано-Франковской и Тернопольской областях (342,4 гривни и 329 гривни), наименьший – в Киевской и Николаевской областях (64,2 гривни и 85,7 гривни соответственно).

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Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-августе 2015 года были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 625,8 млн грн, что на 570,5 миллиона гривень, или в 11,3 раза, больше, чем в январе-августе 2014 года.