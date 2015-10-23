За субсидиями на оплату комуслуг уже обратилось 3,8 миллиона украинских семей

За субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг уже обратилось 3,8 миллиона украинских семей, что свидетельствует о повышении в 2015 году эффективности этой системы в 7 раз, заявил министр социальной политики Павел Розенко на брифинге в Киеве.

“За субсидиями на жилищно-коммунальные услуги к нам обратилось приблизительно 3,8 миллиона украинских семей. Напомню вам, что за аналогичный период прошлого года в программе системы субсидий было лишь 450 тысяч украинских семей”, - сказал он.

По словам министра, субсидии уже назначены 3,5 миллионам семей, а их перерасчет с учетом начала отопительного сезона будет завершен в ближайшее время.

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Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-сентябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 705,4 миллиона гривень, что на 649,5 миллиона гривень, или в 12,8 раза больше, чем в январе-сентябре 2014 года.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-сентябре текущего года были назначены 3,2 миллиона семей, что составило 89,3% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 1,6 миллиона семей, в сельской – 817,2 тысячи семей. По сравнению с январем-сентябрем 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 2,6 миллиона, или в 5,4 раза.