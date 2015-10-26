Рынок недвижимости в Украине достиг дна – эксперты

Украинский рынок недвижимости, который в середине 2014 года под давлением общеэкономического спада, усилившихся темпов инфляции и снижения покупательской способности населения начал свое стремительное падение, в октябре 2015 года достиг своего ценового дна. Такое мнение в комментариях УНИАН высказали эксперты строительной отрасли.

"Цены сейчас стабильны – они не двигаются ни вверх, ни вниз. Даже повышение курса доллара, которое произошло на прошлой неделе, на ценах на недвижимость пока никак не отразилось", - отметил президент Ассоциации экспертов по недвижимости Украины Сергей Злыдень.

Но, несмотря на общую стабилизацию цен, рост в этом секторе экономики пока не наблюдается. "На рынке недвижимости все тенденции остаются такими же. Рынок пока остается в состоянии стагнации, и увеличение объемов продаж не наблюдается", - сказал Злыдень.

Он также считает, что если национальная экономика все-таки «оттолкнулась от дна», в чем нас уверяют чиновники из Министерства экономики, то в любом случае восходящий тренд на рынке жилья появится не раньше марта 2016 года.

"Рынок недвижимости инертный и не может быстро реагировать… Если действительно в экономике зарождаются ростки роста, то рынок недвижимости отреагирует на это не раньше марта 2016 года", - прогнозирует эксперт.

Косвенно с ним согласился и коммерческий директор столичной девелоперской компании "Альянс Новобуд" Владимир Даниленко. По его словам, несмотря на кризис, застройщики стараются возводить новые объекты и всячески приспосабливаются к рыночным условиям.

"Сказать, что стагнация миновала окончательно - нельзя, но и хуже уже не становится. Мы видим, что застройщики не стоят на месте - и в Киеве, и в области закладываются новые площадки, все это указывает на то, что какое-то развитие рынка все же есть", - рассуждает Даниленко.

По его словам, основной движущей силой, которая сегодня толкает рынок вверх, является боязнь украинцев потерять свои сбережения, поэтому они стараются конвертировать свои гривни в более надежный актив – недвижимость.

"Люди пытаются перейти в более капитальный и надежный актив. Сегодня курс 22 гривни/доллар, завтра 24 гривни/доллар... А недвижимость со временем показывает хоть какой-то, но рост. Да и ценам, скажем прямо, дальше уже некуда падать", - сказал эксперт.

Он также отметил, что с точки зрения как потребителя, так и рынка, все трансформации - только на пользу. Кризис подтолкнул украинский рынок недвижимости к очередному эволюционному витку. Поэтому те, кто сегодня нормально себя чувствует, те, кто ответственен, те, кто с историей, - у них будет новый рывок, новый скачок в развитии.

"С одной стороны, кризис это плохо, но, с другой стороны, – кризис делает проекты лучше, застройщиков умнее, те, кто выжили – стараются бороться за покупателя не только ценой, но и качеством, и от этого все только выигрывают", - отметил Даниленко.

Как прогнозирует эксперт, в ближайшей перспективе рынок недвижимости имеет все предпосылки для роста, но ключевую роль в его развитии будет играть политический фактор.

"Если брать сугубо рыночный прогноз, свести тренды и экстраполировать их на будущее, то прогноз должен быть хорошим, с другой стороны - мы понимаем, что его очень сильно будут корректировать политические явления, причем на столько сильно, что он может развернутся в другую сторону", - сказал Даниленко, добавив, что в случае благоприятной политической ситуации в стране, объемы продаж на рынке недвижимости в следующем году должны вырасти примерно на 7-10%.

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Как сообщал УНИАН, с начала года на рынке жилой недвижимости столицы наблюдалась низкая активность в сегменте продажи. Так, количество объектов, предлагаемых к продаже, по состоянию на первое полугодие 2015 года резко возросло – в базе данных портала Address.ua их число выросло до рекордного за последние полтора года уровня - 65 тысяч квартир. В то же время, количество сделок на рынке жилой недвижимости Киева по итогам первого полугодия 2015 года опустилось ниже уровня кризисного 2009 года, а долларовые цены на жилье снизились практически на 40%.