На Винниччине субсидия назначена более 133 тысячам семей

В области по упрощенному порядку назначения субсидий с 1 мая 2015 года обратилось 155 269 семей. Из них 133 702 семьям уже назначена данная государственная помощь. Более того, 60 тысяч получили субсидию автоматически.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

"Из государственного бюджета на выплату жилищных субсидий Винницкой области дополнительно выделены субвенции в размере 347,6 миллиона гривень, в целом сумма на выплату жилищных субсидий составляет 531,2 миллиона гривен, что на 430,6 миллиона гривень больше, чем в 2014 году". - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время во всех управлениях социальной защиты области активизирована работа в условиях реформирования системы предоставления субсидий.

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Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-сентябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 705,4 миллиона гривень, что на 649,5 миллиона гривень, или в 12,8 раза больше, чем в январе-сентябре 2014 года.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-сентябре текущего года были назначены 3,2 миллиона семей, что составляет 89,3% от общего количества семей, которые обратились за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 1,6 миллиона семей, в сельской – 817,2 тысячи семей. По сравнению с январем-сентябрем 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, возросло на 2,6 миллиона, или в 5,4 раза.