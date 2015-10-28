Кабмин упростил начисления субсидий за комуслуги

Кабинет Министров ввел механизм изменения применения социальной нормы потребления газа.

Об этом информирует пресс-служба Кабмина Украины со ссылкой на сообщение премьер-министра Арсения Яценюка на встрече с представителями пикетчиков под зданием правительства, в частности, народным депутатом Украины Олегом Ляшко.

"Устанавливается социальная норма в размере 1 200 кубометров на весь отопительный сезон (6 месяцев). Это означает, что человек может сам определять, сколько газа использовать в рамках социальной нормы ежемесячно в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также было принято решение, что в феврале 2016 года будет осуществлен контроль реальных расходов газа населением для отопления и оценена необходимость увеличения социальной нормы в случае холодной зимы.

Кроме того, глава правительства подписал постановление, которое упрощает перечисление субсидий за жилищно-коммунальные услуги на зимний период. Оно будет осуществляться в автоматическом режиме без подачи повторных заявок.

Правительством также вносятся изменения в порядке перерасчета стоимости отопления предприятий ЖКХ, который будет проводиться в ежемесячном режиме, а не раз в полгода, как было ранее.

Принято также решение, согласно которому по результатам первого квартала следующего года в зависимости от цены импортированного газа и курса национальной валюты будет осуществлена корректировка рыночной цены природного газа.

"Премьер-министр Украины подписал изменения к постановлению об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания, которая предусматривает установление корректирующих коэффициентов для расчета расходов газа, электрической и тепловой энергии на нужды отопления в зависимости от этажности домов, нормативы пользования услугами для централизованного отопления при условии оборудования жилых домов приборами учета тепловой энергии, газоснабжения при наличии при отсутствии газовых счетчиков электрической энергией для индивидуального отопления, дифференцированно по периодам времени", - отмечается в сообщении.

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Также Арсений Яценюк подчеркнул, что в парламенте уже находятся два законопроекта – о прозрачности начисления тарифов и о НКРЕКП, который подразумевает независимость этого органа.