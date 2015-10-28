Кабмин утвердил нормативы получения субсидий на услуги ЖКХ – постановление

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 года", которым установил социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг в пределах которых предоставляются льготы или субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион).

Согласно постановлению, на услуги централизованного теплоснабжения, для абонентов, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными счетчиками тепла установлен социальный норматив - 0,0548 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади на месяц в отопительный сезон.

При этом, документ также устанавливает корректирующие коэффициенты для 1-2-этажных, 3-4-этажных зданий и зданий в 5 и более этажей в разрезе регионов для расчета затрат тепловой энергии, электрической энергии, природного газа и других видов топлива необходимых для отопления.

Постановлением также введены социальные нормативы пользования услугами по вывозу жидких бытовых отходов и отходов, которые образуются при условии отсутствия услуг централизованного водоотвода (при наличии услуг с централизованного водоснабжения и выгребных ям) - 4 кубометра на одного человека в месяц. В случае отсутствия услуг централизованного водоснабжения и водоотведения - 25 литров в сутки на одного человека (0,76 кубометра в месяц).

Актом также определена социальная норма поставки холодной воды в 4 кубометра на одного человека в месяц в случае отсутствия централизованного снабжения горячей воды более 14 суток.

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Как сообщал УНИАН, объем средств, заложенный в государственный бюджет 2015 года на выплату субсидий, составляет 24,5 миллиарда гривень. Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2016 году расходы на субсидии для населения Украины увеличатся по сравнению с 2015 годом почти вдвое, до 43 миллиардов гривень, из-за роста тарифов в энергетике. Премьер-министр подтвердил, что финансирование на выплату субсидий в 2016 году возрастет и составит порядка 50 миллиардов гривень.

По состоянию на середину октября, за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 3,8 миллиона украинских семей.

Жителям Украины в январе-сентябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 705,4 миллиона гривень, что на 649,5 миллиона гривень, или в 12,8 раза больше, чем в январе-сентябре 2014 года.