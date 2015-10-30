Тесть Насирова выиграл тендер на 390 миллионов на достройку "Охматдета"

Как пишут "Наші гроші", об этом было сообщено в "Вестнике государственных закупок".

Помимо завершения строительных работ, предусмотрена поставка и монтаж различного оборудования, в том числе медицинского.

В тендере приняли участие только две фирмы – победитель "Альтис-констракшн" с заявкой на 91 миллион гривень и ООО "Строительно-монтажный комплекс "Энергомонтажвентиляция".

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Минимальное количество участников тендера объясняют тем, что этот тендер несколько раз пытались сорвать жалобами в АМКУ. Три фирмы, которые не являются крупными игроками строительного рынка столицы, в сентябре-октябре трижды обжаловали эту закупку в Антимонопольном комитете. В большинстве случаев причины для жалоб были мелкими, а в последний раз АМКУ не стал рассматривать по существу жалобу ООО "Стерилс" на один из пунктов технического задания. По мнению жалобщика, "Укрмедпроектбуд" хотел, чтобы больница была оснащена климатизированным модулем UPM-GHK (немецкий производитель Pneumatik Berlin GmbH PTM). Согласно приказу Гослекслужбы, это изделие в Украине зарегистрировано только фирмой "Укрпрофмед".

ООО "Укрпрофмед" в последние годы было генподрядчиком строительства "Охматдета", передавая работы на субподряд ООО "Евроинвестрой" из группы Януковича. После Майдана директор "Укрпрофмеда" Ирина Коваль сменила работу и стала директором ГП "Укрмедпроектбуд", которое и провело последний тендер на достройку "Охматдета".

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На упрек фирмы "Стерилс" относительно антиконкурентных действий заказчика в части поставки акклиматизированного модуля админколлегия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушениях в сфере госзакупок ответила, что этот вопрос касается экономической конкуренции, поэтому не относится к полномочиям этой коллегии, а следовательно, изменять условия тендера в этой части не надо.

ООО "Альтис-констракшн" с уставным капиталом 350 тысяч гривень принадлежит кипрским оффшорам Altis honding limited и Garyhun investments limited, конечные бенефициары не указаны.

Директором фирмы является Максим Забигайло, который также является директором корпорации "Альтис-холдинг" известного застройщика Александра Глимбовского.

Дочь Глимбовского Екатерина является обладательницей британской фирмы Altis ltd и женой председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Секретарем британского "Альтиса" является брат Насирова Евгений. Адресом регистрации фирмы, а также контактным адресом Глимбовской и Насирова указана лондонская квартира по адресу 5 City Tower, 3 Limeharbour. Эта квартира принадлежит Роману Насірову.

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Единственным конкурентом на тендере по достройке "Охматдета" было ООО "Строительно-монтажный комплекс "Энергомонтажвентиляция" (ЭМИ) Вадима Корбута, Константина Корбута и Игоря Мельникова. Эта фирма выиграла первый государственный тендер в декабре 2013 года на капитальный ремонт зданий "Украэроруха" в аэропорту "Борисполь" на сумму 95,19 миллиона гривень и более значительных госзаказов не получала.

Вместе с тем существует фирма с похожим названием ООО "Холдинговая компания "Энергомонтажвентиляция". Она в июле 2015 года выиграла тендер Государственной фискальной службы, возглавляемой Насировым, на реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Красноильск" (18,46 миллиона гривень) и "Дьяковцы" (23,58 миллиона гривень).

Учредителем подрядчика фискалов является Михаил Ищенко, а контактный телефон и адрес "Холдинговой компании "ЭМВ" (ул. Ивана Франко, 5-Б) идентичен данным вышеуказанного ООО "Строительно-монтажный комплекс "ЭМВ". При этом Михаил Ищенко и Вадим Корбут являются совладельцами еще одной фирмы по этому адресу с идентичным названием – ЗАО "Энергомонтажвентиляция".