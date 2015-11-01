Правительство предлагает привязать счет за отопление к температуре воздуха - Яценюк

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в «10 минутах» сегодня.

«Это должно стать ответственностью теплокоммунэнерго - уменьшать объемы потребления природного газа, уменьшать температуру теплоносителя и соответствующим образом уменьшать счет за отопление вашей квартиры, а не отапливать атмосферу за ваши деньги», - обратился глава правительства к гражданам.

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Сейчас, какой бы ни была температура на улице - "батареи красные, открываем окна и счета получаем то, что отапливается атмосфера», - подчеркнул Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров установил социальные нормативы потребления комуслуг в пределах которых предоставляются льготы или субсидии.

Согласно постановлению, на услуги централизованного теплоснабжения, для абонентов, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными счетчиками тепла установлен социальный норматив - 0,0548 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади на месяц в отопительный сезон.

При этом, документ также устанавливает корректирующие коэффициенты для 1-2-этажных, 3-4-этажных зданий и зданий в 5 и более этажей в разрезе регионов для расчета затрат тепловой энергии, электрической энергии, природного газа и других видов топлива необходимых для отопления.