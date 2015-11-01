Новый порядок предоставления социальной нормы в потреблении газа позволит гражданам экономить газ - Яценюк

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк в «10 минутах» сегодня.

Яценюк сообщил, что в украинских газовых хранилищах сейчас накоплено 17 млрд кубометров газа, что «несколько больше, чем даже в прошлом году».

«Для того, чтобы купить 17 млрд газа, мы получили кредиты и на эти кредиты купили газ вдвое дешевле, чем покупали раньше печально газовым контрактом. Раньше мы платили около 500 долл., сейчас мы платим 250 долл.», - отметил он.

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Для того чтобы успешно завершить отопительный сезон, по словам главы правительства, необходимо еще дополнительно по импорту закупить почти 5 млрд кубометров газа.

Яценюк призвал всех украинцев экономно использовать энергетические ресурсы страны и напомнил, что правительством было принято решение о введении так называемой социальной нормы: «Каждая семья, которая использует природный газ для отопления своего дома, получает социальную норму 200 кубометров газа в месяц по цене, вдвое меньше, чем рыночная цена газа - 3600 грн, а не 7188». Кабинет Министров принял решение о выделении не 200 кубометров газа в месяц, а 1200 на весь отопительный сезон, то есть на полгода.

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«Это дает возможность в теплые месяцы, когда потребление газа будет меньше, сэкономить необходимый объем газа, и в тот месяц, когда температура будет ниже, использовать по самой дешевой цене сэкономленный объем газа в предыдущем месяце в течение отопительного сезона», - аргументировал глава правительства.