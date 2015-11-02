В Украине каждый третий гражданин получает коммунальную субсидию – Яценюк

В Украине каждый третий гражданин получает субсидию от государства на покрытие стоимости жилищно-коммунальных услуг, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире программы "10 минут с премьер-министром".

"В этом году каждый третий украинец уже получает субсидию от государства – на покрытие стоимости жилищно-коммунальных услуг", – сказал глава правительства.

При этом Яценюк подчеркнул, что субсидии, начисленные в неотопительный сезон, будут автоматически начисляться и в отопительный сезон. "Без подачи дополнительных справок и заявлений", – отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в конце октября Кабинет министров Украины одобрил проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 года", которым установил социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются льготы или субсидии.

Согласно постановлению, на услуги централизованного теплоснабжения для абонентов, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными счетчиками тепла, установлен социальный норматив 0,0548 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц на отопительный сезон.

При этом документ также устанавливает корректирующие коэффициенты для 1-2-этажных, 3-4-этажных зданий и зданий в 5 и более этажей в разрезе регионов для расчета затрат тепловой энергии, электрической энергии, природного газа и других видов топлива, необходимых для отопления.

Постановлением также введены социальные нормативы пользования услугами по вывозу жидких бытовых отходов и отходов, которые образуются при условии отсутствия услуг централизованного водоотвода (при наличии услуг с централизованного водоснабжения и выгребных ям), - 4 кубометра на одного человека в месяц. В случае отсутствия услуг централизованного водоснабжения и водоотвода – 25 литров в сутки на одного человека (0,76 кубометра в месяц).

Актом также определена социальная норма поставки холодной воды в 4 куб. м на одного человека в месяц в случае отсутствия централизованного снабжения горячей воды более 14 суток.

Объем средств, заложенный в государственный бюджет 2015 года на выплату субсидий, составляет 24,5 миллиарда гривень. Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2016 году расходы на субсидии для населения Украины увеличатся по сравнению с 2015 годом почти вдвое, до 43 миллиардов гривень, из-за роста тарифов в энергетике. Премьер-министр подтвердил, что финансирование на выплату субсидий в 2016 году возрастет и составит порядка 50 миллиардов гривень.