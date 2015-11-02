Почти четверть столичных офисов остаются невостребованными – эксперт

Количество пустующих офисных помещений на рынке офисной недвижимости Киева по итогам 9 месяцев 2015 года закрепилось на уровне 23,7%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба консалтинговой компании Colliers International.

Согласно сообщению, уровень вакантности офисных помещений по сравнению со вторым кварталом изменился незначительно и на конец третьего квартала составил 23,7%. При этом, с начала года вакантность в бизнес-центрах класса "А" сохранилась на прежнем уровне, в бизнес-центрах класса "B" – возросла на 5,4% - до 21,7%.

"Достаточно большую часть транзакций в офисном сегменте по-прежнему составляют сделки по пересмотру и продлению существующих договоров аренды, но в последнее время количество запросов на переезд в новые офисные помещения заметно увеличилось, что, по нашим прогнозам, может перейти в качественный показатель и позитивно отразится на объеме поглощения офисных помещений уже в ближайшие 6 месяцев", - цитирует пресс-служба Сolliers International управляющего директора Александра Носаченко.

По данным компании, в третьем квартале 2015 года общее предложение классифицируемых офисных помещений в Киеве возросло до 1,7 тысячи квадратных метров за счет выхода на рынок двух объектов класса "B" - на Краснозвездном проспекте, 56 (8,7 тысячи квадратных метров) и БЦ на ул. Нововокзальная, 3 (5,5 тысячи квадратных метров). Таким образом, по итогам трех кварталов 2015 года новое предложение составило около 55 тысяч квадратных метров.

В то же время, общая площадь сделок аренды офисных помещений с начала года составила порядка 70 тысяч квадратных метров, что на 14% больше аналогичного показателя 2014 года. По мнению экспертов, такой рост связан с возможностью улучшить качество арендуемых помещений при сопоставимых, либо более низких затратах, а также готовностью все большего количества арендодателей предоставлять помещения с высоким уровнем базовой отделки, либо с отделкой "под ключ".

Читайте такжеСтоличное жилье с начала года подорожало более чем на треть – эксперты

Как сообщал УНИАН, значительное ухудшение макроэкономических показателей в Украине негативно повлияло на активность арендаторов, в связи с чем с начала года на рынке офисной недвижимости наблюдался тренд к увеличению вакантности.

При этом, рост рыночного предложения на фоне пассивного спроса способствовал снижению арендных ставок, которые за 9 месяцев снизились до 20-29 долларов/квадратный метр в месяц – для помещений в бизнес-центрах класса "А" и от 10 до 20 долларов/квадратный метр в месяц – класса "Б". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер арендных ставок на рынке офисной недвижимости снизился в среднем на 30%.