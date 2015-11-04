Путин подписал закон об ответных мерах на арест российского имущества за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал документ об ответных мерах в случае ареста российского имущества за рубежом, сообщает Европейская правда со ссылкой на соответствующий документ на официальном портале правовой информации.

"Закон позволяет ограничивать юрисдикционный иммунитет иностранного государства на территории России на основе принципа взаимности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранное государство, предъявившее иск в российский суд, вступившее в рассмотрение или принявшее иное действие по существу дела, будет признано таковым, которое отказалось от судебного иммунитета.

Закон впервые предусматривает возможность ограничения российским судом иммунитета иностранного государства на основе принципа взаимности.

Документ вступает в силу с 1 января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста активов России в Бельгии и Франции.

В июле 2014 года Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 миллиарда евро. В тот же месяц Третейский суд в Гааге потребовал от РФ выплатить экс-акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Россия считает оба решения незаконными и оспаривает их.