Общедомовые тепловые счетчики позволят сэкономить до 30% при оплате за отопление - эксперт

Установка общедомовых счетчиков тепловой энергии позволит сэкономить до 30% средств при оплате за отопление, что является эффективней индивидуальных мероприятий, направленных на энергоэффективность, которые включают в себя замену стеклопакетов и утепление фасадов.

Такое мнение на пресс-конференции высказал ведущий эксперт по энергоэффективности в жилых домах коммунального предприятия "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и гражданских сооружениях Киева" Алексей Тихонов.

"Установка на дом индивидуального теплового счетчика дает 30% гарантированной экономии только на отоплении", - отметил он.

Эксперт добавил, что стоимость такого счетчика в Киеве вместе с работой составит около 70 тысяч гривень. Эта сумма за счет экономии средств потребителей, по его словам, окупится за полтора-два месяца.

При этом Тихонов отметил неэффективность индивидуальных мероприятий, направленных на утепление квартир.

"Все мероприятия, которые можно сделать индивидуально в квартире (замена ламп накаливания на энергоэффективные, замена стеклопакетов, утепление фасадов, установка рефлекторов за батареями) в денежном выражении составят не более 5% от всех затрат на услуги ЖКХ", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, уровень оснащенности многоквартирных домов подомовыми средствами учета тепловой энергии по итогам первого полугодия текущего года составил 34,7%.

В июне депутат Вишневского городского совета Киево-Святошинского района Киевской области Сергей Нефедов отметил, что украинские потребители, проживающие в домах без счетчиков тепла, за прошлый отопительный сезон переплатили за тепловую энергию порядка 25 миллиардов гривень, а каждая квартира в таком доме переплачивает за сезон минимум 1,2 тысячи гривень.