Яценюк отправляет комиссию в регионы, где хуже всего оформляют субсидии

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня я даю поручение создать правительственную комиссию и отправить на места, в области, где хуже всего идет процесс оформления субсидий», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что в Украине субсидии назначены уже порядка 4 млн семей. При этом любой саботаж начатой правительством кампании по предоставлению субсидий, по словам Яценюка, это ни что иное, как попытка лишить украинцев государственной помощи по оплате коммунальных услуг.

Глава правительства напомнил, что и сейчас, и ранее наиболее проблемной ситуация была в трех областях. Эту информацию подтвердил и присутствовавший на заседании министр социальной политики Павел Розенко. «Наиболее критическая ситуация в Одесской области, Закарпатской области и несколько отстает сейчас Черновицкая область. Но очевидно, что Одесская и Закарпатская области», - сказал Розенко.

Ранее премьер Яценюк сообщил, что в Украине каждый третий гражданин получает субсидию от государства на покрытие стоимости жилищно-коммунальных услуг. При этом Яценюк подчеркнул, что субсидии, начисленные в неотопительный сезон, будут автоматически начисляться и в отопительный.

В конце октября Кабинет министров Украины одобрил проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 года», которым установил социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются льготы или субсидии.

Согласно постановлению, на услуги централизованного теплоснабжения для абонентов, жилые дома которых оборудованы домовыми и/или квартирными счетчиками тепла, установлен социальный норматив 0,0548 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц на отопительный сезон.

При этом документ также устанавливает корректирующие коэффициенты для 1-2-этажных, 3-4-этажных зданий и зданий в 5 и более этажей в разрезе регионов для расчета затрат тепловой энергии, электрической энергии, природного газа и других видов топлива, необходимых для отопления.

Постановлением также введены социальные нормативы пользования услугами по вывозу жидких бытовых отходов и отходов, которые образуются при условии отсутствия услуг централизованного водоотвода (при наличии услуг с централизованного водоснабжения и выгребных ям), - 4 куб. м на одного человека в месяц. В случае отсутствия услуг централизованного водоснабжения и водоотвода – 25 л в сутки на одного человека (0,76 куб. м в месяц).

Актом также определена социальная норма поставки холодной воды в 4 куб. м на одного человека в месяц в случае отсутствия централизованного снабжения горячей воды более 14 суток.

Объем средств, заложенный в государственный бюджет 2015 года на выплату субсидий, составляет 24,5 млрд грн. Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2016 году расходы на субсидии для населения Украины увеличатся по сравнению с 2015 годом почти вдвое, до 43 млрд грн, из-за роста тарифов в энергетике. Премьер-министр подтвердил, что финансирование на выплату субсидий в 2016 году возрастет и составит порядка 50 млрд грн.