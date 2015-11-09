В РФ засекретили информацию о недвижимости за рубежом – СМИ

Об этом сообщает "РБК".

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Отмечается, что официального документа о засекречивании данных журналисты не нашли, но чиновники отказались предоставлять информацию о зарубежной недвижимости, находящейся в федеральной собственности.

"В целях национальной безопасности, в том числе в связи с недружественной политикой ряда стран, сведения о федеральном имуществе, расположенном за рубежом, не размещаются в сети интернет на сайте Росимущества, по этим же основаниям предоставление данной информации по запросам СМИ является нежелательным", — сказано в письменном ответе Росимущества за подписью замруководителя ведомства Алексея Чубаря.

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Источник, близкий к кабинету министров РФ, предупредил, что "в связи с щепетильностью данного вопроса", ответа на него издание может не получить.

В материале также отмечается, что в последнее время собственность России за рубежом стала "объектом охоты" экс-акционеров ЮКОСа. По решению Гаагского суда от 18 июля 2014 года, Россия обязана компенсировать им "экспроприацию имущества", выплатив 50 млрд. долл. Судебные приставы в Бельгии и Франции уже приступили к арестам российского имущества. В Париже летом было арестовано здание ФГУП "Госзагрансобственность" Управделами российского президента, где помещения арендует МИА "Россия сегодня".

Добавим, в августе РФ засекретила информацию о военных потерях "в мирное время".