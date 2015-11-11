"Киевгорстрой" снизил объемы ввода в эксплуатацию жилья

Акционерное общество "Холдинговая компания "Киевгорстрой" по итогам 10 месяцев снизило ожидаемый объем ввода в эксплуатацию жилья в 2015 году с 360 тысяч квадратных метров до 340 тысяч квадратных метров, превышая при этом соответствующий показатель прошлого года на 12,5%.

Об этом в ходе пресс-тура сообщил глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Мы один дом перенесли на следующий год, 360 тысяч квадратных метров было запланировано, но введем мы 340 тысяч квадратных метров", - сказал Кушнир, добавив, что на сегодняшний день компания ведет строительство на 36 объектах и в ближайшее время планирует начать точечное строительство еще четырех жилых домов на улицах: Драгоманова, Горловская, Панельная и Святошинская.

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Как сообщал УНИАН, в начале года "Киевгорстрой" заявил, что в 2015 году компания планирует увеличить объем ввода в эксплуатацию жилья по сравнению с 2014 годом на 19%, до 360 – 370 тысяч квадратных метров.

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Справка УНИАН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ. Еще 51 предприятие входи в холдинг на правах ассоциированных членов. Уставный капитал ХК "Киевгорстрой" составляет 16,5 миллиона гривень.