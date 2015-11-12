Земли за границами населенных пунктов передадут территориальным общинам

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует с 1 января 2016 года передать под юрисдикцию объединенных территориальных общин земли, которые находятся за границами их населенных пунктов.

Об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Негода.

«Возникают вопросы, что будет с территориями, которые находятся за границей населенных пунктов. Нам нужно сделать все, чтобы они были с 1 января 2016 года под юрисдикцией органов самоуправления объединённых территориальных общин. Это наше ключевое задание», - отметил Негода.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале 2015 года приняла правительственный закон о добровольном объединении территориальных общин.

Как сказал председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, данный закон, в частности, позволит селам при объединении получить возможность полностью распоряжаться землями, а также утверждать собственные бюджеты, получить полную финансовую независимость компетенции по предоставлению услуг жителям территориальных общин.

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Согласно Земельному кодексу, территории за границами населенных пунктов находятся в ведении районных и областных государственных администраций.