Marriott покупает конкурента и создает крупнейшую сеть отелей в мире

Marriott International и Starwood Hotels & Resorts объявили о слиянии. В результате сделки размером $12,2 млрд будет создана крупнейшая в мире гостиничная сеть, говорится в заявлении компаний, пишут «Ведомости».

Она сможет предложить посетителям 1,1 млн номеров более чем в 5500 отелях, которыми компании управляют или которым предоставляют франшизу на управление (сейчас у Marriott 4300 объектов, у Starwood – 1270). Их отели расположены более чем в 100 странах.

Объединенная компания будет включать 30 брендов – от группы брендов Marriott, а также Ritz-Carlton и Renaissance Hotels & Resorts со стороны Marriott до Sheraton, Le Meridien, St.Regis, W Hotels со стороны Starwood.

По условиям сделки акционеры Starwood получат 0,92 акции Marriott и $2 деньгами за каждую акцию. Таким образом, из общей суммы сделки Marriott заплатит $11,9 млрд акциями и $340 млн – деньгами. После завершения слияния акционерам Starwood будет принадлежать примерно 37% обыкновенных акций объединенной компании. Ее оценочный совокупный комиссионный доход за год по 30 сентября 2015 г. составил бы $2,7 млрд.

Marriott намерена ускорить развитие брендов Starwood за счет своих организационных ресурсов, а также отношений с владельцами гостиниц и франшиз. На второй год после закрытия сделки компании ожидают экономии на расходах как минимум в $200 млн, в частности, за счет повышения эффективности операций и сокращения административно-управленческих издержек. Как ожидается, сделка завершится в середине 2016 г.

Переговоры о покупке Starwood до недавнего времени вела также Hyatt Hotels, сообщали в конце октября CNBC и The Wall Street Journal. Кроме того, писала WSJ, ею интересовались три китайские компании, включая Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group); однако им сначала нужно было договориться друг с другом и с Пекином, так как китайские власти предпочитают, чтобы предложение о поглощении зарубежного бизнеса делала одна китайская компания.