Ввод в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 3%

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине (без учета оккупированного Крыма) в январе-сентябре 2015 года снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,1 млн кв. м, а без учета жилья, введенного без разрешения на выполнение строительных работ, – на 4,3%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, в городских населенных пунктах за 9 месяцев введено в эксплуатацию 4,1 млн кв. м, в сельской местности – почти 2 млн. кв. м. При этом 51,9% общего объема жилья введено в домах с двумя квартирами и более, 47,9% – в одноквартирных домах и 0,2% – в общежитиях.

Всего за отчетный период текущего года введено в эксплуатацию 67,2 тыс. квартир, средняя площадь которых составила 87 кв. м.

В Киевской, Львовской, Ивано-Франковской областях и городе Киеве принято в эксплуатацию 56% общего объема введенного в Украине жилья. В Киеве и области за отчетный период введено 753,2 тыс. кв. м и 1,1 млн кв. м жилья соответственно.

За счет средств госбюджета в январе-сентябре 2015 года введено 12,7 тыс. кв. м жилья (0,2% от общего объема), что на 64,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации Госстата, сокращение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) по итогам III полугодия 2015 года зафиксировано в Донецкой (на 83,2%, до 29,7 тыс. кв. м), Луганской (на 82,1%, до 9,5 тыс. кв. м), Одесской (на 33,6%, до 463,8 тыс. кв. м) и Запорожской (на 30,7%, до 53,2 тыс. кв. м) областях.

Наилучшие показатели роста в отчетном периоде были зафиксированы в Кировоградской области – на 53,2%, до 53 тыс. кв. м, а также в Хмельницкой и Черкасской – на 51,5% и 26,8%, до 307,1 тыс. кв. м и 93,6 тыс. кв. м соответственно.

Читайте такжеРынок недвижимости в Украине достиг дна – эксперты

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине (без учета оккупированного Крыма) в I полугодии 2015 года снизился на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,3 млн кв. м, а без учета жилья, введенного без разрешения на выполнение строительных работ, – на 14,1%.

В 2014 году показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине по сравнению с 2013 годом снизился на 13,2% – до 9,741 млн кв. м.