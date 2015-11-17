Строительные работы в Украине сократились на 21%

Строительные предприятия Украины в январе-октябре 2015 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,8% – до 40,6 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за 10 месяцев текущего года сократились на 16,1% – до 20,5 миллиарда гривень, в частности по строительству жилых зданий – на 4,1%, до 10,6 миллиарда гривень, по строительству нежилых зданий – на 26,7%, до 9,9 миллиарда гривень. Работы по строительству инженерных сооружений сократились на 26,1%, до 20,1 миллиарда гривень.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-октябре составили 80,7% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 10,9% и 8,4% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 20% – до 8,9 миллиарда гривень, выполнив 22% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе-сентябре 2015 года сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,8% – до 34,9 миллиарда гривень.

В 2014 году украинские стройпредприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% – до 50,2 миллиарда гривень.