Киевляне могут остаться без воды из-за долгов перед компанией Ахметова

Коммунальное предприятие «Киевводоканал» заявляет об угрозе прекращения централизированного водоснабжения и водоотвода в Киеве из-за исполнительного производства по долговому иску «Киевэнерго», сообщила журналистам директор департамента претензионно-исковой работы "Киевводоканала" Оксана Левковская.

«Вчера исковой службой было вынесено постановление о наложении ареста на счета «Киевводоканала» в пользу истца («Киевэнерго» - УНИАН)», - сообщила Левковская.

По ее словам, арест счетов не дает возможности предприятию производить закупку реагентов для очистки воды, а по действующему законодательству - без надлежащей очистки подавать воду запрещено.

Представитель "Киевводоканала" отметила, что в очередной раз в сложившейся ситуации предприятие очутилось из-за продолжительной работы по заниженным тарифам на водоснабжение и водоотвод и полного отсутствия обещанной государственной компенсации между себестоимостью услуг и действующими тарифами. Так, задолженность "Киевводоканала" перед «Киевэнерго» на сегодняшний день составляет 353 млн грн и только за 2014 год долг вырос на 85 млн грн. В то же время, долг коммунальных компаний перед «Киевводоканалом» составляет более 400 млн грн.

Левковская сообщила, что с 2004 по 2013 годы предприятие не получало компенсацию по разнице в тарифах, в связи с чем образовался основной долг, который был взыскан в порядке судебного производства и на этот долг начислены штрафные санкции в размере 166 млн грн.

«В связи с тем, что не были компенсированы тарифы, «Киевэнерго», имея на это право, обратилась в суд по поводу взыскания долга за период с 2014 года по сегодняшний день на сумму 320 млн грн, в том числе сумма штрафных санкций - 180 млн грн. Эти все дела на сегодняшний день находятся на окончательной стадии судебного производства. Завтра все эти приказы лягут на стол исполнительной службе», - отметила Левковская.

Она считает, что одним из выходов из сложившейся ситуации является принятие закона, которым предусматривается мораторий на начисление штрафных санкций компаниям, которые не получили компенсации в тарифах, а также выразила надежду, что долг все-таки будет погашен путем государственных субвенций.

В свою очередь финансовый директор столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» Татьяна Грязнова заявила о готовности энергокомпании решить эту проблему «мирным» путем.

Она обратила внимание, что задолженность водоканала возникла в прошлом периоде и для поиска решений выхода из сложившейся ситуации «Киевэнерго» проводило ряд встреч как с представителями киевского водоканала, так и с Киевской городской государственной администрации, но они не принесли ожидаемого результата. «Мы открыты к сотрудничеству. Открыты к тому, чтобы составить нормальный договор по реструктуризации», - сказала Грязнова.

Как сообщал УНИАН, несмотря на уже повышенные ранее тарифы, генеральный директор столичной водоснабжающей компании «Киевводоканал» Андрей Билык ранее неоднократно заявлял о необходимости дополнительного повышения тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода для населения, аргументируя это тем, что нынешние тарифы на водоснабжение экономически необоснованные и не дают возможности украинским водоканалам успешно развиваться.

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Справка УНИАН. «Киевводоканал» - акционерная компания, осуществляющая водоснабжение и водоотведение в городе Киеве, среднесуточная подача питьевой воды потребителям Киева составляет около 900 тыс. кубометров в сутки.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК "Энергетическая компания Украины" (25% акций).