Фонд госимущества хочет упростить продажу государственных недостроев

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен упростить процедуру продажи государственных объектов незавершенного строительства – разрешить продавать их под разбор на строительные материалы без земли, на которой находятся эти недострои.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава фонда Игорь Билоус.

«Фонд предложил упростить процедуру продажи таких объектов – разрешить продавать их под разбор на строительные материалы без земли», - написал он.

При этом Билоус отметил, что разработанный при участии ФГИУ законопроект, который упростит процесс приватизации недостроев, Кабинет министров подал в Верховную Раду.

«Если законопроект №3431 (о внесении изменений в приватизацию и регистрацию прав на объекты незавершенного строительства – УНИАН) с этим предложением будет принят парламентом, все заинтересованные стороны будут в выигрыше: покупатель не будет приобретать то, что ему не нужно, то есть землю, собственник земли получит очищенную от недостроя территорию, а государство избавится от неликвида», - добавил глава фонда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в октябре планировал рекламировать объекты недвижимого государственного имущества на украинских сайтах недвижимости, так как официальных источников – сайта и печатного издания «Ведомости приватизации» - недостаточно для проведения эффективной маркетинговой работы с целью реализовать недвижимость, которая находится в государственной собственности.

Также фонд планировал привлекать риелторские компании для более эффективной продажи государственной недвижимости.