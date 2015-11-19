Фонд госимущества хочет упростить продажу государственных недостроев
Предлагает разрешить продавать их под разбор на строительные материалы без земли, на которой находятся эти недострои.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) намерен упростить процедуру продажи государственных объектов незавершенного строительства – разрешить продавать их под разбор на строительные материалы без земли, на которой находятся эти недострои.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава фонда Игорь Билоус.
«Фонд предложил упростить процедуру продажи таких объектов – разрешить продавать их под разбор на строительные материалы без земли», - написал он.
При этом Билоус отметил, что разработанный при участии ФГИУ законопроект, который упростит процесс приватизации недостроев, Кабинет министров подал в Верховную Раду.
«Если законопроект №3431 (о внесении изменений в приватизацию и регистрацию прав на объекты незавершенного строительства – УНИАН) с этим предложением будет принят парламентом, все заинтересованные стороны будут в выигрыше: покупатель не будет приобретать то, что ему не нужно, то есть землю, собственник земли получит очищенную от недостроя территорию, а государство избавится от неликвида», - добавил глава фонда.
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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в октябре планировал рекламировать объекты недвижимого государственного имущества на украинских сайтах недвижимости, так как официальных источников – сайта и печатного издания «Ведомости приватизации» - недостаточно для проведения эффективной маркетинговой работы с целью реализовать недвижимость, которая находится в государственной собственности.
Также фонд планировал привлекать риелторские компании для более эффективной продажи государственной недвижимости.