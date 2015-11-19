Россияне и китайцы покидают рынок элитного жилья Лондона

Покупатели из России и Азии, на которых еще недавно приходилось около трети сделок по приобретению домов в самых дорогих районах Лондона, в этом году практически не появляются на этом рынке.

За первые три квартала 2014 года жители азиатских стран составили 26% покупателей домов в таких районах, как Kensington, Chelsea, Belgravia, Knightsbridge, Mayfair; однако за аналогичный период 2015 г. их доля сократилась до 6%, посчитало специально для Financial Times риэлторское агентство Hamptons. Доля китайцев сократилась с 9% до 3%, передают «Ведомости».

Россиян же в этом году набрался лишь 1%, тогда как годом ранее их было 7%.

Отток этих покупателей с лондонского рынка совпал по времени с замедлением китайской экономики и летним обвалом на фондовом рынке страны, а также объявленной Пекином в августе девальвацией юаня. Эти события, а также ухудшение экономической ситуации в развивающихся странах по сравнению с развитыми спровоцировали значительное падение курсов валют многих развивающихся стран, в том числе азиатских. С апреля курс юаня к фунту стерлингов снизился на 6,6%.

В России же вооруженный конфликт с Украиной, международные санкции и обвал цен на нефть подорвали экономику и рубль, который с августа упал по отношению к фунту на 25%, а за последние два года – на 53%.

«Эти группы людей не продают (свои дома в центре Лондона), но и не покупают», – говорит Чарльз Мадауэлл, агент по покупке жилой недвижимости из Knightsbridge. «Если посмотреть на то, что происходит в мировой экономике, этот тренд вполне объясним; хотя это может быть лишь временным явлением и в итоге они вернутся», – полагает Фионуала Эрли, директор по исследованиям рынка жилой недвижимости Hamptons.

Кроме того, на рынок сильно повлияло изменение гербового сбора, о котором было объявлено в прошлом декабре. Для большинства покупателей он снизился, но сильно вырос для покупателей домов стоимостью более 937 000 фунтов. В частности, с суммы, превышающей 925 000 фунтов, теперь нужно заплатить 10%, а с суммы выше 1,5 млн фунтов – 12%.

Читайте такжеПарламент Британии обсудит отмывание российских денег через рынок лондонской недвижимости

По мнению агентов по недвижимости, увеличением гербового сбора объясняется тот факт, что общее количество сделок в дорогих районах Лондона сократилось в первые девять месяцев 2015 г. на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля покупателей-британцев выросла с 36% до 42%, высоким остался спрос и со стороны жителей других стран Евросоюза, отмечает Hamptons.