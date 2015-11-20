"Строительная амнистия": в Украине узаконили более 8 тысяч самостроев

Государственная архитектурно-строительная инспекция (Госархстройинспекция) с начала действия упрощенного механизма ввода в эксплуатацию самовольно возведенных индивидуальных жилых хозяйственных объектов зарегистрировала 8,2 тыс. деклараций о готовности таких объектов к эксплуатации, тем самым узаконив данные постройки, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, наибольшее количество самостроев было узаконено в Киевской (1132 объекта), Днепропетровской (851), Черновицкой (711) и Тернопольской (651) областях.

При этом в Госархстройинспекции уточнили, что по сравнению со «строительными амнистиями» 2009-2013 годов количество переданных Госархстройинспекции документов уменьшилось в несколько раз, что свидетельствует о том, что большинство граждан узаконили свои самовольно возведенные постройки на протяжении предыдущих лет.

В ведомстве также напомнили, что строительная амнистия в Украине продлится до конца 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в середине января приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности» относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Данный документ продлил до 31 декабря 2015 года так называемую «строительную амнистию», которая позволяет узаконивать самострои по упрощенному механизму. Так, согласно документу, упрощенный механизм принятия в эксплуатацию распространяется на объекты, построенные без разрешения на выполнение строительных работ и без проведения техосмотра помещений в период с 5 августа 1992 года по 12 марта 2011 года.