Субсидии на оплату комуслуг с начала года выросли в 12 раз

Жителям Украины в январе-октябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 905,4 миллиона гривень, что на 828,7 миллиона гривень, или в 11,8 раз, больше, чем в январе-октябре 2014 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 657,7 миллиона гривень, в сельской – 247,7 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-октябре текущего года были назначены 3,9 миллиона семей, что составило 88,4% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 2,8 миллиона семей, в сельской – около 1 миллиона семей. По сравнению с январем-октябрем 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 3,2 млн, или в 5,6 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в октябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 47,1% – до 321,3 гривни.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ивано-Франковской и Тернопольской областях (538,7 гривни и 785,2 гривни), наименьший – в Херсонской (112,5 гривни).

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Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-сентябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 705,4 миллиона гривень, что на 649,5 миллиона гривень, или в 12,8 раза, больше, чем в январе-сентябре 2014 года.