Парламент хочет отменить штрафы для теплокоммунэнерго за долги по газу

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, которым вводится мораторий на начисление и взыскание штрафов и пени с компаний сферы тепло- и водоснабжения за долги по газу и электроэнергии, если они не получили компенсацию из бюджета разницы между утвержденными тарифами, включая льготы и субсидии, и затратами на предоставление услуг.

За принятие законопроекта №2706 «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода» в первом чтении проголосовали 266 народных депутатов при необходимых 226.

Докладчиком выступил первый заместитель главы комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский. По его словам, в сфере коммунального хозяйства сложилась критическая ситуация из-за долгов предприятий тепло- и водоснабжения. «Я призываю вас поддержать этот законопроект. Уже сегодня, к сожалению, мы имеем много примеров в стране, когда блокируются счета предприятий, которые предоставляют услуги по водоотведению и водоснабжению, предприятий теплокоммунэнерго», - заявил Андриевский. Правительство также поддерживает данный законопроект, добавил депутат.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада ранее не смогла принять проект закона №2706. На сигнальном голосовании проголосовали 215 народных депутатов при необходимых 226, в связи с чем его рассмотрение было отложено.

Во время обсуждения заместитель председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак сообщила, что государство несвоевременно выплачивает компаниям, которые занимаются генерацией и поставкой тепловой энергии, а также водоснабжением, компенсацию из бюджета разницы между утвержденными тарифами и затратами на предоставление услуг. Общая сумма задолженности превышает 5 млрд грн, сообщила депутат. Из-за этого данные компании не могут вовремя рассчитаться за потребляемые газ и электроэнергию, в результате чего им начисляют штрафы и пени.

Депутат из партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Соловей во время обсуждения законопроекта заявил, что данные предприятия могут обанкротиться и перейти в собственность частных компаний – поставщиков газа и электроэнергии, если сумма штрафов и дальше будет расти.

Член президентской партии Александр Домбровский добавил, что компании-должники не смогут гарантировать качество предоставления услуг населению в отопительном сезоне.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что погашение задолженности по разнице в тарифах за 2012-2013 гг. было проведено только в декабре 2014 года. Общая задолженность перед указанными предприятиями из-за использования низких тарифов на тепловую энергию по состоянию на 1 января 2015 года составила 2,4 млрд грн, на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу – 4 млрд грн.