Украинцам могут разрешить реструктуризировать долги по ипотеке на 20 миллиардов

Министерство финансов предлагает разрешить украинцам реструктуризировать долги по ипотеке, возникшие в результате девальвации гривни, на общую сумму порядка 20 миллиардов гривень по новым правилам.

Об этом говорится в пакете законопроектов, подготовленном Минфином и представленном министром финансов Натальей Яресько в ходе заседания правительства.

По ее словам, речь идет о реструктуризации долгов по кредитам, взятым для покупки единственного для семьи жилья, и остаток по которым не превышал порядка 2,5 миллиона гривень по состоянию на 1 января 2015 года. При этом Яресько отметила, что такие кредиты составляют порядка 20 миллиардов гривень, или около 40% всего объема ипотеки. При этом процесс реструктуризации предполагает списание 25-75% объема ипотеки, а в ряде случаев - например, в отношении участников АТО - и 80-100% ипотеки.

Такой механизм, как подчеркнула министр, согласован и одобрен руководством 19 крупнейших украинских банков.

Минфин вынес пакет проектов законов на рассмотрение Кабмина. В случае его одобрения, документы будут переданы в парламент.

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