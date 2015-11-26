После терактов в Париже отели Франции потеряли 50% клиентов

Об этом свидетельствуют данные Национального союза отельеров, рестораторов и владельцев кафе, которые публикует портал Le quotidien du tourisme, пишет РБК.

Уровень заполняемости кафе и баров и брассери за неделю с 13 по 19 ноября по сравнению с предыдущей неделей упал на 37,64%, а в годовом выражении — на 44,12%. Загрузка отелей в течение недели после терактов упала на 51% (по сравнению с предшествующей семидневкой), а в годовом выражении падение показателя составило 57%. Заполняемость ресторанов с 13 по 19 ноября упала на 38% в недельном выражении и на 45% — в годовом​.

По прогнозам союза, загрузка отелей в период новогодних праздников (с 20 по 31 декабря) будет ниже на 34%, посещаемость кафе, баров и брассери упадет на 34,5%, а ресторанов — на 27%.

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Серия терактов во французской столице произошла в ночь с 13 на 14 ноября. Атакам подверглись несколько точек Парижа: террористы открыли стрельбу в ресторане Le Petite Cambodge, произвели несколько взрывов у стадиона Stade de France во время футбольного матча, а также захватили заложников в концертном зале Bataclan. Жертвами терактов стали 130 человек.