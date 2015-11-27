Реструктуризировать валютную ипотеку могут разрешить 38 тысячам украинских семей

Кабинет министров планирует подать законопроект «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)» в Верховную Раду в понедельник.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Замминистра напомнил, что законопроект рассмотрен и утвержден Кабмином на последнем заседании.

«Сейчас завершается работа относительно его редакционной доработки, и, насколько я знаю, в понедельник планируется направить его для регистрации», - сказал Уманский.

По его словам, законопроект может касаться 38 тысяч украинских семей.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил пакет законопроектов для поддержки получивших валютные кредиты граждан и предприятий. Законопроекты разработаны Министерством финансов совместно с Национальным банком и Независимой ассоциацией банков Украины. В пакете законопроекты «О финансовой реструктуризации» и «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)».

По оценкам Минфина, в рамках этих законов семьи с кредитами (на общую сумму более 20 млрд грн) смогут провести реструктуризацию валютных ипотечных кредитов.

Что касается реструктуризации долгов бизнеса, то, по оценкам экспертов, общая сумма задолженности компаний, которые попадут под действие этого механизма, составляет около 200 млрд грн.